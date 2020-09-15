Алексей Навальный собирается после отравления вернуться в Россию и продолжить свое дело, пишет New York Times

По сведениям издания, основной критик президента Владимира Путина сказал это немецкому прокурору. В публикации говорится, что политик полностью осознает, что произошло. Пол сведениям властей Германии, его отравили запрещенным химическим оружием «Новичок». Накануне в немецком правительстве сообщили, что военный яд обнаружили и две лаборатории во Франции и Швеции. Российские официальные лица, между тем, по-прежнему отрицают факт отравления политика в России.

На этом фоне был отменен намеченный на сегодня визит в Берлин главы МИДа Сергея Лаврова для участия в церемонии закрытия перекрёстного года научно-образовательных партнерств. В российском ведомстве это объяснили изменением рабочего графика немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса. Это похоже на начало дипломатической войны, сказал в нашем эфире политолог Московского центра Карнеги Андрей Колесников

Ранее в Кремле заявили, что не видят повода для санкций.