Десятки полицейских соорудили и подожгли баррикады из покрышек в столице Гаити

Они потребовали освободить своего коллегу, арестованного по обвинению в убийстве и погромах, передает испанское агентство EFE. Часть протестующих полицейских направилась к резиденции президента республики Жовенеля Моиза, но была разогнана охраной, которая применила огнестрельное оружие. О пострадавших не сообщается. -
2020-09-15T06:48:53+03:00
2020-09-15T06:48:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:48, 15 сентября 2020
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