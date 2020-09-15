Американский Комитет защиты журналистов призвал власти в Белоруссии прекратить блокировать сайты СМИ

Новая волна цензуры демонстрирует страх правительства перед свободным потоком новостей, говорится в заявлении общественной организации. Блокировки десятков сайтов продолжаются в республике несколько недель на фоне не стихающих массовых протестов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Новая волна цензуры демонстрирует страх правительства перед свободным потоком новостей, говорится в заявлении общественной организации. Блокировки десятков сайтов продолжаются в республике несколько недель на фоне не стихающих массовых протестов.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…