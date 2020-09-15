Ученые из США и Британии обнаружили признаки возможной жизни на Венере

Специалисты из Массачусетского технологического университета и Кардиффского университета с помощью телескопов на Гавайях и в Чили нашли газ фосфин. Для человека он ядовит. Его концентрация на Венере – всего 20 частиц на миллиард, передает РИА Новости. На Земле фосфин производят микроорганизмы, которым не нужен кислород. В прошлом году астрофизики стали рассматривать наличие фосфина в атмосферах других планет как признак возможной жизнедеятельности бактерий. Впрочем, в Венском университете заметили в интервью сайту Space.сом, что фосфин на Венере может быть продуктом разложения биомассы или он мог появиться в результате химических процессов, не связанных с бактериями.

