В Назрани на выходе из магазина накануне был застрелен бизнесмен

По словам источника РИА Новости, нападавших было двое. Они несколько раз выстрелили из пистолета в 50-летнего мужчину и скрылись. Полиция их разыскивает. По сведениям телеканала РЕН ТВ, убитый занимался строительным бизнесом.
2020-09-15T06:22:16+03:00
2020-09-15T06:23:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:22, 15 сентября 2020
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