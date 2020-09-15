Премьер-министр Израиля подпишет сегодня мирное соглашение с представителями ОАЭ и королевства Бахрейн

Иерусалим предают большое значение этому договору, сказал Биньямин Нетаньяху.



«Мы находимся на пороге новой эры. Я хочу пообещать, что каждый из вас станет ее частью, потому что это будет другой вид мира. Это будет теплый мир, экономический мир в дополнение к дипломатическому, а также мир между народами. Будет оживленное воздушное сообщение между странами. И у нас, и в Бахрейне, и в Эмиратах сейчас ощущается очень большое волнение».

До этого соглашения Израиль из арабских стан признавали только Египет и Иордания.