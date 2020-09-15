Газета New York Times пишет, что Алексей Навальный полностью осознает, что с ним произошло

По словам источника издания, политик намерен вернуться в Россию. В публикации говорится, что Навальный не дал согласие на передачу своих анализов российской стороне. Тем временем, Россия добивается от Германии ответа на новый запрос Генпрокуратуры. Москве нужны клинические пробы Алексея Навального, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела, сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова



Власти Германии накануне заявили, что его отравление в России химоружием «Новичок» подтвердили еще две лаборатории – во Франции и Швеции. Свою пробу взяли также эксперты из Организации по запрещению химического оружия, членом которой является и Россия.

