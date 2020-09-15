ОАЭ и Бахрейн сегодня подпишут соглашение о нормализации отношений с Израилем

Церемония пройдет в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа. Американcкий лидер выступил в качестве посредника. Арабский страны будут представлять министры иностранных дел, а Израиль – премьер-министр Беньямин Нетаньяху
2020-09-15T05:38:01+03:00
2020-09-15T05:42:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:38, 15 сентября 2020
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