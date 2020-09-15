Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что в его составе более 5 тысяч человек

Организация в своем телеграм-канале вновь призвала прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы. Почти все члены президиума координационного совета были либо арестованы по делу о призывах к захвату власти, либо выдворены за границу.
2020-09-15T05:34:51+03:00
2020-09-15T05:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:34, 15 сентября 2020
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