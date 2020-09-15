Глава НАСА назвал открытие фосфина на Венере самым важным событием за все время поисков внеземной жизни

Джеймс Брайденстайн написал в «Твиттере», что пришло время сделать приоритетом исследование Венеры. Накануне стало известно, что группа ученых из США и Великобритании обнаружила в атмосфере соседней планеты ядовитый для человека газ фосфин, который вырабатывается некоторыми живыми организмами.