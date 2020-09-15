Спасатели, по сведениям источника ТАСС, нашли погибшим второго горняка после обрушения на шахте в Кузбассе

ЧП в городе Белове произошло прошлой ночью, когда под землей работали 95 человек. Причиной аварии, по предварительным данным Ростехнадзора, стало нарушение требований промышленной безопасности. Угольная шахта принадлежит дочерней компании «Магнитогорский металлургический комбинат».
2020-09-15T05:30:32+03:00
2020-09-15T05:30:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:30, 15 сентября 2020
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