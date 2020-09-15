Спасатели, по сведениям источника ТАСС, нашли погибшим второго горняка после обрушения на шахте в Кузбассе

ЧП в городе Белове произошло прошлой ночью, когда под землей работали 95 человек. Причиной аварии, по предварительным данным Ростехнадзора, стало нарушение требований промышленной безопасности. Угольная шахта принадлежит дочерней компании «Магнитогорский металлургический комбинат».