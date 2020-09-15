Алексей Навальный, по информации New York Times, не дал согласие на передачу его анализов российской стороне

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что без одобрения политика Берлин не может передать Москве результаты исследований, потому что они относятся к категории личных данных. Российская сторона запрашивала эти сведения по линии Генпрокуратуры. При этом в Кремле неоднократно ставили под сомнение факт отравления Алексея Навального и заявляли, что для расследования нет оснований. Накануне власти германии сообщили, что выводы об отравлении политика химическим оружием «Новичок» подтвердили две лаборатории во Франции и Швеции. Как пишет New York Times со ссылкой на источник, Алексей Навальный сказал немецкому прокурору, что намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет.