Взрыв на газопроводе высокого давления произошел под Киевом

По данным полиции, прорвало трубу диаметром полтора метра, по которой газ идет в Европу, передает «Интерфакс». Данных о пострадавших нет.
2020-09-15T04:30:20+03:00
2020-09-15T04:30:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 15 сентября 2020
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