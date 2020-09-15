Организатора предвыборного митинга Дональда Трампа оштрафовали на 3 тысячи долларов

Компания Xtreme Manufacturing провела мероприятие в воскресенье на территории своего завода с участием тысяч человек. По словам властей штата Невада, это стало грубым нарушением введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на собрания в помещении численностью более 50 человек, передает CNN.

