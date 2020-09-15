США разместят 150 истребителей пятого поколения на Аляске, сообщил сенатор штата Дэн Салливан

Он отметил, что порт Ном на Аляске должен стать первым глубоководным портом США за полярным кругом. По словам политика из Республиканской партии, это пошлет сигнал России и Китаю о том, что Штаты намерены защищать свои интересы в Арктике.
2020-09-15T04:22:37+03:00
2020-09-15T04:22:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:22, 15 сентября 2020
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