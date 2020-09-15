Оппозиция отказывается от насилия и продолжит мирные протесты, написала бывший кандидат в президенты в своей колонке, опубликованной на сайте газеты «Вашингтон пост». Политик выразила уверенность, что массовых протестов будет достаточно, потому что точка невозврата, по ее мнению, уже пройдена.
Светлана Тихановская уверена, что отказ Лукашенко от власти – это только вопрос времени
Оппозиция отказывается от насилия и продолжит мирные протесты, написала бывший кандидат в президенты в своей колонке, опубликованной на сайте газеты «Вашингтон пост». Политик выразила уверенность, что массовых протестов будет достаточно, потому что точка невозврата, по ее мнению, уже пройдена.