Алексей Навальный, как пишет New York Times, не намерен эмигрировать после отравления

По словам источника, политик сказал немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. В публикации говорится, что Алексей Навальный полностью осознает, что произошло. Власти Германии накануне заявили, что его отравление в России химоружием «Новичок» подтвердили еще две лаборатории – во Франции и Швеции. Свою пробу взяли также эксперты из Организации по запрещению химического оружия, членом которой является и Россия. Накануне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что нет законных оснований возбуждать расследование произошедшего с Алексеем Навальным.