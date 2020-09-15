Алексей Навальный, как пишет New York Times, не намерен эмигрировать после отравления

По словам источника, политик сказал немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. В публикации говорится, что Алексей Навальный полностью осознает, что произошло. Власти Германии накануне заявили, что его отравление в России химоружием «Новичок» подтвердили еще две лаборатории – во Франции и Швеции. Свою пробу взяли также эксперты из Организации по запрещению химического оружия, членом которой является и Россия. Накануне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что нет законных оснований возбуждать расследование произошедшего с Алексеем Навальным.
2020-09-15T04:21:58+03:00
2020-09-15T04:21:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2709241-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:21, 15 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…