МВД, по данным источника ТАСС, отказалось от законопроекта о наказании за оскорбления полицейских в соцсетях

Причины не называются. О разработке соответствующего документа в ведомстве сообщили год назад.
2020-09-15T03:38:42+03:00
2020-09-15T03:38:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:38, 15 сентября 2020
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