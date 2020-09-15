Десятки полицейских соорудили и подожгли баррикады из покрышек в столице Гаити

Они потребовали освободить своего коллегу, арестованного по обвинению в убийстве и погромах, передает испанское агентство EFE. Часть протестующих полицейских направилась к резиденции президента республики Жовенеля Моиза, но была разогнана охраной, которая применила огнестрельное оружие. О пострадавших не сообщается. —