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03:32, 15 сентября 2020

Владимир Путин наградил уходящую со своего поста главу Мосгорсуда

Ольга Егорова получила орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Опубликованного указе говорится о ее большом вкладе в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан». Ольга Егорова возглавляет Мосгорсуд уже 20 лет. ЕЕ обращение об отставке Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит 22 сентября. На должность главы Мосгорсуда коллегия рекомендовала Михаила Птицына, который десять лет возглавляет Южный окружной военный суд.



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