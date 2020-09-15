Силовой резерв России вблизи границы с Белоруссией возвращается в места постоянной дислокации, сообщили в Кремле

Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, об этом на переговорах в Сочи накануне договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Россия также выделит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Деньги должен будет возвращать лично Лукашенко, а не белорусский народ, отметила бывший кандидат в президенты республики Светла Тихановская.