Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию, пишет газета New York Times

По словам источника в органах безопасности Германии, политик полностью осознает, что произошло и собирается продолжить свое дело на родине. В правительстве Германии накануне сообщили, что отравление Навального запрещенным химоружием «Новичок» подтвердили две лаборатории во Франции и в Швеции. Как пишет газета «Монд», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и озвучил выводы французских экспертов. Как передает пресс-служба Кремля, Путин ответил, что для выяснения произошедшего нужна передача результатов анализов от Германии. Глава немецкого МИДа Хайко Маас посоветовал России обращаться за данными в Организацию по запрещению химического оружия, которая уже взяла свои пробы.
2020-09-15T03:31:40+03:00
2020-09-15T03:31:40+03:00
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03:31, 15 сентября 2020
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