Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, британская BP, считает, что эпоха нефти подходит к концу

По ее оценке, пиковый спрос на это сырье был достигнут в прошлом году и составил 100 миллионов баррелей в сутки, пишет газета «Коммерсант». В BP считают, что больше спрос до таких значений подниматься не будет. Аналитики компании объясняют это изменившимся поведением людей из-за пандемии коронавируса. Корпорация предложила несколько сценариев перехода к альтернативным источникам энергии. Согласно одному из них, спрос на нефть через 30 лет сократится вдвое. Более консервативный сценарий предполагает, что к 2050 году потребность человечества в нефти уменьшится только на 10%.