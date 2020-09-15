Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, британская BP, считает, что эпоха нефти подходит к концу

По ее оценке, пиковый спрос на это сырье был достигнут в прошлом году и составил 100 миллионов баррелей в сутки, пишет газета «Коммерсант». В BP считают, что больше спрос до таких значений подниматься не будет. Аналитики компании объясняют это изменившимся поведением людей из-за пандемии коронавируса. Корпорация предложила несколько сценариев перехода к альтернативным источникам энергии. Согласно одному из них, спрос на нефть через 30 лет сократится вдвое. Более консервативный сценарий предполагает, что к 2050 году потребность человечества в нефти уменьшится только на 10%.
2020-09-15T02:24:22+03:00
2020-09-15T02:24:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:24, 15 сентября 2020
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