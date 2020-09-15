Власти США решили запретить импорт из китайского Синьцзяна

Под ограничения подпадают, в том числе, одежда и товары из хлопка, комплектующие для компьютеров, средства для ухода за волосами. Как пишет издание Axios, в Вашингтоне запрет объясняют тем, что эти товары в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китай были произведены в результате принудительного труда. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, где, по данным западных СМИ, содержится более миллиона уйгуров и других мусульман.
2020-09-15T02:23:52+03:00
2020-09-15T02:23:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2709225-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:23, 15 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…