Американский Комитет защиты журналистов призвал власти в Белоруссии прекратить блокировать сайты СМИ

Новая волна цензуры демонстрирует страх правительства перед свободным потоком новостей, говорится в заявлении общественной организации. Блокировки десятков сайтов продолжаются в республике несколько недель на фоне не стихающих массовых протестов.
2020-09-15T02:23:34+03:00
2020-09-15T02:25:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:23, 15 сентября 2020
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