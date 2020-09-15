New York Times утверждает, что Алексей Навальный намерен после отравления вернуться в Россию

По сведениям издания, политик сказал немецкому прокурору, что полностью осознает, что с ним произошло и собирается продолжить свое дело. Накануне власти Германии сообщили, что отравление Алексея Навального запрещенным химическим оружием «Новичок» подтвердили две независимые лаборатории во Франции и в Швеции. Вчера немецкие врачи из клиники «Шаритэ» сказали, что политик может вставать с кровати.