«Аэрофлот» с этого дня ограничил перевозку животных

Будет действовать правило – один пассажир старше 18-ти – один питомец. Щенков и котят до 6 месяцев разрешается поместить до трех в один контейнер. Если нужно перевезти более двух животных, в пресс-службе компании предлагают воспользоваться услугами ее грузового подразделения, передает РБК. «Аэрофлот» обещал пересмотреть правила перевозки животных в январе после гибели у одного из пассажиров двух котов.

