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01:06, 15 сентября 2020

Глава Союза архитекторов России объявил об отмене конкурса на использование мавзолея без Ленина

Николай Шумаков это объяснил крайне негативной общественной реакцией. По его словам, такой конкурс не будет проводиться как минимум в ближайшие несколько лет, передает «Интерфакс». Ранее в Союзе архитекторов предложили специалистам осмыслить, как можно использовать мавзолей, когда, возможно, через 50 лет тело Ленина из него вынесут. В КПРФ организаторам конкурса пригрозили уголовной ответственностью.



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