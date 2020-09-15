Глава Союза архитекторов России объявил об отмене конкурса на использование мавзолея без Ленина

Николай Шумаков это объяснил крайне негативной общественной реакцией. По его словам, такой конкурс не будет проводиться как минимум в ближайшие несколько лет, передает «Интерфакс». Ранее в Союзе архитекторов предложили специалистам осмыслить, как можно использовать мавзолей, когда, возможно, через 50 лет тело Ленина из него вынесут. В КПРФ организаторам конкурса пригрозили уголовной ответственностью.

