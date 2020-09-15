В Кремле заявили, что Россия расформирует резерв силовиков у границы с Белоруссией

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, об этом договорились лидеры двух стран на встрече в Сочи. О создании такого резерва для возможной помощи Минску Путин сказал в конце августа. Еще одним публичным итогом прошедших переговоров стало решение руководства России выделить Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую Литва признала избранным лидером страны, отметила, что деньгами российских налогоплательщиков будут оплачены побои белорусов.