Похолодание придет в Москву к концу недели, — говорят в московском метеобюро

Холодный воздух проникнет до Ростовской и Волгоградской областей, — рассказали специалисты газете РБК.

В столичном регионе в четверг воздух прогреется до 20 градусов, после чего ожидается резкое снижение температуры.

В свою очередь, в Центре погоды Фобос считают, что воскресенье было последним днем, когда столбики термометра в столице поднимались до 19 градусов.