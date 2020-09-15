Авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня вводит новые, более жесткие правила перевозки животных

Речь идет о том, чтобы позволить одному пассажиру лично перевозить только одного своего питомца. Причем взять его на борт, как отмечается, смогут только совершеннолетние. Есть и исключения: если котятам или щенкам от 8 недель до 6 месяцев, то в одном контейнере позволят взять до трех питомцев, отметили в «Аэрофлоте». Правда, их совокупный вес не должен быть больше 8 кг. В остальных же случаях компания порекомендовала обращаться в грузовое подразделение. Появилась и еще одна новая норма: владелец животных перед рейсом должен будет прикрепить к контейнеру бирку, где укажет свои контакты.

«Аэрофлот» ранее не раз оказывался в центре скандалов, связанных с перевозкой питомцев. В июле компания отказала россиянам, летевшим в Москву вывозным рейсом из Шанхая, в перевозке нескольких десятков животных, объяснив это тем, что увидела признаки контрабанды. А в январе на рейсе авиакомпании из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки, у которых оказались сломаны переноски. «Аэрофлот», по словам их хозяина, согласился заплатить компенсацию только за переноску – 3 тысячи рублей.

В «Аэрофлоте» после нескольких скандалов неоднократно подчеркивали, что намерены изменить правила транспортировки животных на своих рейсах.