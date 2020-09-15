Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд. долларов

Об этом российский президент Владимир Путин сказал на переговорах в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что часть кредита пойдет на покрытие прежних долгов республики. Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, комментируя новый кредит, обратилась к россиянам. По ее мнению деньгами российских налогоплательщиков «будут оплачены побои белорусов».
2020-09-15T00:03:27+03:00
2020-09-15T00:03:27+03:00
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00:03, 15 сентября 2020
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