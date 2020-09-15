Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 5 тысяч

Накануне, по данным оперативного штаба, в столице скончались 13 пациентов, у которых была подтверждена инфекция. Всего в России количество умерших составляет более 18,5 тысяч.
2020-09-15T00:02:46+03:00
2020-09-15T00:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 15 сентября 2020
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