Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста журналиста Ивана Сафронова

Его обвиняют в государственной измене.

Команда адвокатов Ивана Сафронова попытается добиться у апелляционной инстанции его освобождения из СИЗО. Советник главы «Роскосмоса» находится под стражей с седьмого июля. Его арестовали в связи с тем, что в ФСБ считают, будто он передавал иностранной разведке данные, которые составляют государственную тайну. Официально каких-либо подробностей об этом еще не объявляли, а заседания в рамках этого дела в связи со статьёй о госизмене проходят в закрытом режиме.

Ранее многие российские журналисты выступали в поддержку Ивана Сафронова и требовали прекратить дело. На прошлом заседании адвокаты подсудимого принесли более ста сорока поручительств за него, которые подписали в том числе главные редакторы десятков отечественных СМИ. После обращений журналистов отдельную проверку этого дела проводили в ФСБ. В ведомстве заключили, что оно было возбуждено на законных основаниях.

Ивану Сафронову грозит от 12-ти до 20-ти лет лишения свободы.

Сегодняшнее заседание начнётся в 11.10.