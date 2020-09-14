Американские конгрессмены не успеют принять до выборов законопроект о новых санкциях против Северного потока-2

Американские конгрессмены не успеют принять до президентских выборов законопроект, в котором говорится о новых санкциях против газопровода Северный поток-2. Об этом сказал член Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, республиканец Мак Торнберри. Он уверен, что за два месяца до выборов демократы и республиканцы вряд ли смогут договориться по вопросу о принятии этого документа.

О санкциях против газопровода, по которому российский газ будет поступать в Европу говорится в законопроекте об оборонном бюджете США на следующий год. В Вашингтоне хотят ввести санкции, в том числе и против тех организаций, которые будут сертифицировать готовый газопровод.