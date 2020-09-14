Ученые обнаружили на Венере вещество, которое может указывать на наличие жизни

Как пишет интернет-издание Astrobiology.com, фосфин нашли в атмосфере планеты. Открытие сделано при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. До этого Венера считалась непригодной для существования жизни из-за высоких температуры и давления на поверхности. Фосфин нашли в тех слоях атмосферы, где некоторые исследователи допускали существование микроорганизмов.