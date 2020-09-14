Ученые обнаружили на Венере вещество, которое может указывать на наличие жизни

Как пишет интернет-издание Astrobiology.com, фосфин нашли в атмосфере планеты. Открытие сделано при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. До этого Венера считалась непригодной для существования жизни из-за высоких температуры и давления на поверхности. Фосфин нашли в тех слоях атмосферы, где некоторые исследователи допускали существование микроорганизмов.
2020-09-14T23:04:58+03:00
2020-09-14T23:04:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2709191-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 14 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…