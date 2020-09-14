Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях. Теперь эта структура войдет в состав МЧС России, – пояснили в ведомстве. Центр был создан больше 10 лет назад. Его реорганизация предпринята для того, чтобы повысить эффективность работы министерства, — пояснили в МЧС.