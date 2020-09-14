Арестованный в Ливии российский политтехнолог Максим Шугалей был избран в госсовет республики Коми

Он возглавлял список партии «Родина». Как сказали сайту МБХ-Медиа в руководстве этой политической структуры, они не собираются никому передавать мандат Шугалея.

Теперь, как считают в партии Родина, у российского МИДа будет больше оснований требовать выдачи политтехнолога. В прессе Шугалея называют человеком, близким бизнесменом Евгению Пригожину. Шугалей был задержан в Ливии больше года назад силами, которые подчиняются признанному Западом правительству Сообщалось, что политтехнолога обвиняют в попытке повлиять на выборы в стране.