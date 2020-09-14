Россия добивается от Германии ответа на новый запрос Генпрокуратуры по делу об отравлении Алексея НАвального

Сегодня в ведомстве сказали, что направили его в Берлин. Как пояснила официальный представитель МИДа Мария Захарова, Москве нужны клинические пробы политика, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела об отравлении. Захарова считает, что поведение Германии в данной ситуации принимает гротескные формы.
2020-09-14T23:02:34+03:00
2020-09-14T23:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 14 сентября 2020
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