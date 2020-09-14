Россия добивается от Германии ответа на новый запрос Генпрокуратуры по делу об отравлении Алексея НАвального

Сегодня в ведомстве сказали, что направили его в Берлин. Как пояснила официальный представитель МИДа Мария Захарова, Москве нужны клинические пробы политика, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела об отравлении. Захарова считает, что поведение Германии в данной ситуации принимает гротескные формы.