Петербургский «Зенит» победил тульский «Арсенал» со счетом 3:1

Матч седьмого тура Премьер-лиги прошел в Санкт-Петербурге. Это победа позволила действующему чемпиону возглавить турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре «Зенит» в субботу сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», «Арсенал» на следующий день примет «Сочи».