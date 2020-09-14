Петербургский «Зенит» победил тульский «Арсенал» со счетом 3:1

Матч седьмого тура Премьер-лиги прошел в Санкт-Петербурге. Это победа позволила действующему чемпиону возглавить турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре «Зенит» в субботу сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», «Арсенал» на следующий день примет «Сочи».
2020-09-14T22:34:03+03:00
2020-09-14T22:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 14 сентября 2020
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