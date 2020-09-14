Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что а власти не планируют вводить дополнительных ограничений из-за коронавируса

Столичное руководство, добавил он, готово к любым негативным сценариям распространения инфекции. При этом он призвал жителей города соблюдать требования масочного режима в метро и в общественных учреждениях. Процент выявления новых случаев в Москве, по словам Собянина, сейчас остается на уровне полутора процентов.
2020-09-14T22:33:47+03:00
2020-09-14T22:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 14 сентября 2020
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