Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что а власти не планируют вводить дополнительных ограничений из-за коронавируса

Столичное руководство, добавил он, готово к любым негативным сценариям распространения инфекции. При этом он призвал жителей города соблюдать требования масочного режима в метро и в общественных учреждениях. Процент выявления новых случаев в Москве, по словам Собянина, сейчас остается на уровне полутора процентов.