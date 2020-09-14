Майкл Блумберг намерен пожертвовать не менее 100 миллионов долларов на президентскую кампанию Джо Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен пожертвовать не менее 100 миллионов долларов на президентскую кампанию кандидата от демократов Джо Байдена. Как пишет газета Вашингтон пост, со ссылкой на окружения Блумберга, эти средства могут пойти на предвыборную кампанию в нескольких штатах. Часть денег, как говорят представители Блумберга, собираются потратить на финансирование проектов штаба Байдена во Флориде. Это один из так называемых колеблющихся штатов, где от голосования может зависеть исход президентских выборов.