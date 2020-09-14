Reuters: Разрешение вывезти Алексея Навального из Омска в Берлин давали в Кремле

Разрешение вывезти Алексея Навального из Омска в Берлин, как утверждает агентство Reuters, давали в Кремле. Об этом рассказал один из сотрудников омской больницы Скорой помощи. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь настаивает, что администрация президента не консультирует врачей.

Источники агентства также говорят, что врачи, которые приехали к политику в аэропорт Омска не зафиксировали аномального уровня сахара в его крови, как это позже утверждали представители медицинских властей региона. По данным рейтер, медики сразу установили клиническую картину отравления.