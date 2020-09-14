Суд признал брата убитой аспирантки петербургского госуниверситета потерпевшим по делу против историка Соколова

Суд признал брата убитой аспирантки петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко потерпевшим по делу против историка Олега Соколова. На очередном заседании октябрьского районного суда он потребовал сурового наказания для обвиняемого.

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» и младший брат убитой Сергей Ещенко был свидетелем по делу, однако суд изменил его статус по просьбе родителей погибшей аспирантки. Они сказали, что не могут найти силы для того, чтобы участвовать в рассмотрении дела, сообщает издание «Петербургский дневник». По словам Сергея, историк Олег Соколов, которого подозревают в убийстве Анастасии Ещенко, воспринимал её скорее как помощницу, чем как любимую женщину. Вопреки показаниям Соколова о том, что убитая ненавидела детей от его предыдущего брака, Сергей сообщил суду, что она проводила время с его детьми и пыталась наладить с ними отношения. В то же время Ещенко высказывала брату свои опасения насчет встреч Соколова с бывшей женой. Добавим, что в качестве потерпевшего Сергей Ещенко потребовал такого наказания для подозреваемого, чтобы он «не смог увидеть своих родственников». Также потерпевший отказался от материальной компенсации.

Историка Олега Соколова подозревают в том, что он убил аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил её тело и пытался утопить его части. Следующее заседание пройдёт в ближайшую среду.