Намеченный на 15 сентября рабочий визит Лаврова в Берлин отменен

Намеченный на 15 сентября рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин для участия в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств отменен. Об этом сообщает МИД РФ.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников сказал в эфире «Эха Москвы», что отмена визита главы МИД – серьезное событие, которое похоже на начало дипломатической войны.

Сам Сергей Лавров считает ситуацию с Алексеем Навальным лишь поводом для возможного введения Западом дополнительных санкций против России.