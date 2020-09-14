В клинике «Шарите», где лечится политик Алексей Навальный, сообщили о заметном улучшении его состояния здоровья

В берлинской клинике «Шарите», где лечится политик Алексей Навальный, сообщили о заметном улучшении его состояния здоровья.

Оппозиционера полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, говорится в заявлении медучреждения, где Навальный находится уже почти месяц. Там впервые не стали упоминать о том, что его здоровью могут грозить негативные последствия. По словам представителей «Шарите», политик все лучше двигается и даже на время может покидать больничную койку. В клинике особо отметили, что информация о состоянии здоровья Навального разглашается не только с согласия его жены, но и с его собственного. Это тоже впервые: ранее в отчетах медучреждения в этом пункте упоминалась только Юлия Навальная.

Немецкие врачи ранее пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». По утверждениям правительства Германии, такие же результаты исследования биоматериалов политика получили и в независимых лабораториях Франции и Швеции. Российские врачи продолжают настаивать, что при госпитализации Навального следов каких-либо ядов у него не обнаружили. Следственный комитет до сих пор не возбудил уголовное дело.

Алексея Навального госпитализировали в Омске в середине августа. Через несколько дней его доставили в берлинскую клинику «Шарите», где оппозиционер долгое время находился в коме.