Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

Их отведут к местам постоянной дислокации, — сказал сегодня пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, об этом также договорились оба президента на встрече в Сочи.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что российские власти, возможно, перебрасывают росгвардейцев и подразделения ОМОНа в районы, прилегающие к границе с Белоруссией. Немецкий еженедельник Бильд утверждал, что некоторые подразделения прибыли в Минск самолетами российских ВВС.

Часть нового кредита Белоруссии в полтора миллиарда долларов пойдет на погашение прежних долгов республики, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заверил, что Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике.

О новом кредите Минску было объявлено сегодня на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.