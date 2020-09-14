РФ настаивает на том, чтобы Берлин удовлетворил новый запрос генпрокуратуры по делу об отравлении Алексея Навального

Россия настаивает на том, чтобы Берлин удовлетворил новый запрос генпрокуратуры по делу об отравлении Алексея Навального. Пробы, которые получили немецкие специалисты нужны для того, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела, — сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она считает отговоркой ответ министра иностранных дел Германии Хайко Мааса – тот предложил Москве обращаться с запросами в Организацию по запрещению химического оружия.

Захарова подчеркнула, что Россия до сих пор не получила ответ на первый запрос в Берлин.