Путин не обсуждал с Лукашенко действия белорусских силовиков при разгоне митингующих

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко действия белорусских силовиков при разгоне митингующих в республике. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это не касается двусторонних российско-белорусских отношений», — отметил он.

Вместе с тем Д.Песков подчеркнул, что для Москвы Лукашенко «является легитимным президентом Республики Беларусь и визави президента России Владимира Путина в межгосударственных отношениях».

Кроме того, по его словам, все граждане Белоруссии независимо от того, согласны или не согласны они с результатами выборов, являются для России гражданами братской страны. «Как говорил с самого начала президент Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Белоруссии, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле», — добавил Д.Песков.