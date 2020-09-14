Нефтяная компания ВР полагает, что пик спроса на нефть мир прошел в прошлом году

Об этом говорится в двух из трех сценариев глобального перехода к чистым видам топлива, которые разработала корпорация.

Как следует из прогнозов, с которыми ознакомилась газета «Коммерсантъ», нефтяная отрасль понесет основные потери в энергетическом секторе из-за пандемии коронавируса. В прошлом году максимальный уровень спроса на нефть составлял сто миллионов баррелей в сутки. Как полагают эксперты ВР, доля энергоносителя, как и доля газа, будет постепенно сокращаться в пользу возобновляемой энергетики.